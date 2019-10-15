Аналог дизайна приложения App Store на iOS

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  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки1156 просмотров

Необходимо реализовать аналог дизайна официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта. 

Мы предоставим вам список страниц и информацию по расположению тех или иных элементов на странице. Нужна версия как под мобильные устройства так и под планшеты. Дополнительно данный дизайн будет в дальнейшем использован в мобильном приложении, для этого будут использованы отдельные макеты с незначительными изменениями в меню и его расположением.

От вас цены и сроки выполнения.

iOS
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$150
31 день
Escrow
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Отличный заказчик. Сотрудничество без проблем. Рекомендую )

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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