Аналог дизайна приложения App Store на iOS

Необходимо реализовать аналог дизайна официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта.

Мы предоставим вам список страниц и информацию по расположению тех или иных элементов на странице. Нужна версия как под мобильные устройства так и под планшеты. Дополнительно данный дизайн будет в дальнейшем использован в мобильном приложении, для этого будут использованы отдельные макеты с незначительными изменениями в меню и его расположением.

От вас цены и сроки выполнения.