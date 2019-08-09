Редизайн сайта в PSD

Здравствуйте, есть сайт http://shevknife.ru/

Нужно нарисовать светлый и современный дизайн сайта.

Лого делать не нужно, он есть.

Что бы нам не переделывать весь сайт (структуру и верстку) нужно перерисовать уже существующий шаблон сайта (картинки: шапка, подвал, фон и т.д.) не меняя их исходных размеров.

Картинки для переработки прикрепляю.

Светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего.

Бюджет 4000 - 5000 руб.

Предлагайте Вашу цену, срок и условия работы.