Редизайн сайта в PSD

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки928 просмотров

Здравствуйте, есть сайт http://shevknife.ru/ 

Нужно нарисовать светлый и современный дизайн сайта.

Лого делать не нужно, он есть.

Что бы нам не переделывать весь сайт (структуру и верстку) нужно перерисовать уже существующий шаблон сайта (картинки: шапка, подвал, фон и т.д.) не меняя их исходных размеров.

Картинки для переработки прикрепляю.

Светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего.

Бюджет 4000 - 5000 руб.

Предлагайте Вашу цену, срок и условия работы.

6 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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