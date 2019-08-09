Разработка дизайна корпоративного сайта с адаптивной вёрсткой.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок219 просмотров

Требуется разработать дизайн корпоративного сайта компании по продаже холодильного и вентиляционного оборудования по ТЗ.

Адаптивная вёрстка и микроразметка некоторых блоков в шаблонах обязательна.

Очень желательно с прототипированием.

6 лет назад
statum-trade
Екатерина 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$300
10 дней
Escrow
Ольга очень хороший дизайнер. Всегда на связи, адекватно учитывает замечания. При работе с Ольгой рекомендую лишний раз сделать акцент на адаптивности дизайна (если это для вас конечно важно !).
Спасибо за доверие работы в таком большом проекте. Я рада что мы смогли сделать сайт удобным и привлекательным. И еще раз акцентируя внимание на верстке очень прошу всегда клиентов писать мне, тк сложности дизайна в верстке возникают по многим причинам. Нешаблонность и выход за рамки привычных блочных сайтов стоят всегда доп затрат и это нужно учитывать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта смартфонов

    Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайты

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дать объективную оценку работы дизайнера

    Интересное задание для WEB дизайнеров!) Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать новый вид для сайта на ВОРДПРЕСС

    Есть сайт http://ak-adwords.ru/  Сайт сделан в 2010 году и дизайн еще все старый, надо новый взгляд на сайте новый вид, разширить и выбрать красивый вид для отображения товара. Рисовать практично ненужно ничего, больше програмирование и ...

    WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Новая версия дизайна сайта

    Здравствуйте! Есть сайт https://tickettool.net/en дизайн которого давто устарел. Нужно в тех же цветах сделать новый дизайн под респонсив верстку, мобильный, планшет, компьютер. Страницы: 1. Главная 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проработка дизайна нескольких элементов на действующем сайте

    На действующем сайте будет изменено: Шапка, боковое меню, сортировка и ряд элементов. Работа по объему творчества минимальная - так что ожидаю быстрого и качественного выполнения. Будет предоставлено: 1) Вам будет дана ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание аватарки и шапки для YouTube канала

    $2

    Добрый день Мы ищем дизайнеров для создания аватарки и шапки для YouTube канала  https://www.youtube.com/channel/UCQwB0I9iJsTuirOFKw6czLw?view_as=subscriber На шапке должно быть написаны адреса соц сетей в которых можно будет связаться со мной Instagram: 5_volkov_5 ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн для сайт по установке спутниковых антенн.  Дизайн должен быть в стиле официального стиля Триколор ТВ  Сайт который нравится http://ystanovka-tricolor.ru/

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Существует действующий сайт - http://unitedreligions.org/ Необходимой дизайнерское решение по изменению на сайте шапки и карты на главной странице: Задачи: Вариант 1: ﻿1.      Сделать карту объёмной. (пример во вложении - ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн мгазина для РИА

    Нужен дизайн магазина для РИА,  Название Активная семья, товар спортивные велосипеды. Важно указать что ето супер цены или скидки, гарантия от производителя и бесплатная доставка по Украине.Жду предложения с ценами

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад