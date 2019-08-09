Разработка дизайна корпоративного сайта с адаптивной вёрсткой.

Спасибо за доверие работы в таком большом проекте. Я рада что мы смогли сделать сайт удобным и привлекательным. И еще раз акцентируя внимание на верстке очень прошу всегда клиентов писать мне, тк сложности дизайна в верстке возникают по многим причинам. Нешаблонность и выход за рамки привычных блочных сайтов стоят всегда доп затрат и это нужно учитывать! Рекомендую!