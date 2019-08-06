Нужен дизайн магазина для РИА, Название Активная семья, товар спортивные велосипеды. Важно указать что ето супер цены или скидки, гарантия от производителя и бесплатная доставка по Украине.Жду предложения с ценами
Дизайн сайта
Существует действующий сайт - http://unitedreligions.org/
Необходимой дизайнерское решение по изменению на сайте шапки и карты на главной странице:
Задачи:
Вариант 1:
1. Сделать карту объёмной. (пример во вложении - Вложение 1)
2. Сделать Фон вокруг карты в виде моря объёмным,добавив разные цвета на глубинах (пример тот же, во вложении)
3. Предложить свой вариант оформления фона шапки,что бы гармонично смотрелся с картой и её фоном. (Оставив вариант и с белым
фоном шапки)
4. Предложить свой вариант оформления шапки и карты.
вложение 1.jpeg
Вариант 2:
1. Оставить шапку как есть, изменив только карту.Вместо карты изображение древнего Израиля, чтобы фото выглядело объёмно.
Добавить эффект тумана. (пример Вариант 2 во вложении).
Вариант 3:
1. Общее изображение для шапки и карты. Идея заключается в том, чтобы в шапке было небо, переходящее в море и сушу (карта
мира или по очертаниям Древний Израиль) (море и карта как в Варианте 1). Внизу
под картой фон не Белый, а цвета песка, можно использовать текстуру что и для
суши на материках/очертаниях Израиля.
В небе немного облаков.
Линия горизонта должна совпадать с переходом шапки в карту (в районе меню).
Изображение должно заключать в себе смысл,что «Организация соединяет земное с небесным».
Необходимы все три вариант, что бы был выбор.
Заявки фрилансеров
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