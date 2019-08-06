Существует действующий сайт - http://unitedreligions.org/

Необходимой дизайнерское решение по изменению на сайте шапки и карты на главной странице:

Задачи:

Вариант 1:

﻿1. Сделать карту объёмной. (пример во вложении - Вложение 1)

2. Сделать Фон вокруг карты в виде моря объёмным,добавив разные цвета на глубинах (пример тот же, во вложении)

3. Предложить свой вариант оформления фона шапки,что бы гармонично смотрелся с картой и её фоном. (Оставив вариант и с белым

фоном шапки)

4. Предложить свой вариант оформления шапки и карты.

вложение 1.jpeg

Вариант 2:

1. Оставить шапку как есть, изменив только карту.Вместо карты изображение древнего Израиля, чтобы фото выглядело объёмно.

Добавить эффект тумана. (пример Вариант 2 во вложении).

Вариант 3:

1. Общее изображение для шапки и карты. Идея заключается в том, чтобы в шапке было небо, переходящее в море и сушу (карта

мира или по очертаниям Древний Израиль) (море и карта как в Варианте 1). Внизу

под картой фон не Белый, а цвета песка, можно использовать текстуру что и для

суши на материках/очертаниях Израиля.

В небе немного облаков.

Линия горизонта должна совпадать с переходом шапки в карту (в районе меню).

Изображение должно заключать в себе смысл,что «Организация соединяет земное с небесным».

Необходимы все три вариант, что бы был выбор.