Необходимо придумать крутое меню для этого сайта: dev.dia-f.ru . Вот по такой, примерно, схеме: https://yadi.sk/i/aSevYTO0AfrqzQ Т.е. нужно четко отделить 4 основных специализации от остальных разделов меню. А само меню будет возникать при наведении с затенением ...
Дизайнер сайтов
Добрый день! Требуется дизайнер, который сможет нарисовать лендинг и отправить нам все исходные материалы.
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