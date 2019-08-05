Разработка нового дизайна калькулятора на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок255 просмотров

Задача : есть готовый калькулятор продукта, необходимо разработать новый дизайн и функционал калькулятора, далее интегрировать на сайт. Сайт сделан на wordpress

WordPress
6 лет назад
karenkudryavtsev
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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