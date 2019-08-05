Необходимо придумать крутое меню для этого сайта: dev.dia-f.ru . Вот по такой, примерно, схеме: https://yadi.sk/i/aSevYTO0AfrqzQ Т.е. нужно четко отделить 4 основных специализации от остальных разделов меню. А само меню будет возникать при наведении с затенением ...
Разработка нового дизайна калькулятора на сайте
Задача : есть готовый калькулятор продукта, необходимо разработать новый дизайн и функционал калькулятора, далее интегрировать на сайт. Сайт сделан на wordpress
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