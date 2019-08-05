https://clck.ru/HRxdy - необходимо сделать аналог подобного сайта. Два варианта языка сайта, подписки на обновления + еще небольшие правки по шаблону. От вас цены и сроки выполнения. Спасибо!
Дизайн + Верстка
Добрый день. Нужен дизайн сайта + сверстать его.
На сайте должны присутствовать эли менты html5 анимации.
отдельно не интересует
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