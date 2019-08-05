Дизайн + Верстка

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Закрыт34 заявки387 просмотров

Добрый день. Нужен дизайн сайта + сверстать его.  

На сайте должны присутствовать эли менты html5 анимации.  

отдельно не интересует

HTML
6 лет назад
filipbespalov
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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