Дизайн + Верстка

Здравствуйте. Срочно доработать сайт. Посмотрите старый дизайн и возможности сайта. Надо произвести редизайн сайта. Мобильной версии тоже. Нужно придумать как обыграть поинтереснее форму обратной связи (которая всплывает). При этом фирменный стиль нужно сохранить. Логотип останется ...