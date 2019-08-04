Изменить дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок1414 просмотров

Здравствуйте. Срочно доработать сайт. Посмотрите старый дизайн и возможности сайта. Надо произвести редизайн сайта. Мобильной версии тоже. Нужно придумать как обыграть поинтереснее форму обратной связи (которая всплывает). При этом фирменный стиль нужно сохранить. Логотип останется прежним. Нужно также обновить структуру каталога. Посмотрите как сейчас реализован каталог, и возможно сделаете более интуитивно понятный.

Адрес сайта вышлю лично.

6 лет назад
AlisaYa
Алиса 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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