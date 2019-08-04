Изменить дизайн сайта

Здравствуйте. Срочно доработать сайт. Посмотрите старый дизайн и возможности сайта. Надо произвести редизайн сайта. Мобильной версии тоже. Нужно придумать как обыграть поинтереснее форму обратной связи (которая всплывает). При этом фирменный стиль нужно сохранить. Логотип останется прежним. Нужно также обновить структуру каталога. Посмотрите как сейчас реализован каталог, и возможно сделаете более интуитивно понятный.

Адрес сайта вышлю лично.