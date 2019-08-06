Редизайн сайта

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки463 просмотра

Нужно сделать редизайн игрового проекта.

1. Главная.

2. Начать играть.

3. Регистрация.

4. Магазин 

5. Личный кабинет

6. Модальные окна (3 штуки)

6 лет назад
Quasar21
Даниил 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$75
2 дня
Escrow
Работаем уже не в первый раз, все быстро и качественно. Крайне рекомендую!
Как всегда, своевременная оплата и приятное сотрудничество. Обращайтесь!)

Заявки фрилансеров

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад