На странице https://www.luxledlicht.de/product/versosky/ Нужно переделать блок (см. скриншот). Нужно предложить интересную подачу материала. Картинки фиксированы = 5 штук
Доработать главную страницу интернет магазина, отбражение категорий
Нужно сделать резиновую страницу чтобы при изменении размеров окна изменялся размер элементов на главной странице
или решить проблему с наездом блоков на "категории товаров"
настроить формы обратной связи "Перезвоните мне"
сайт сделан на движке Shop Script webasyst
так же формирую тз на доработку страницы "карточка товара" и "Блог"
Заявки фрилансеров
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