Доработать главную страницу интернет магазина, отбражение категорий

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок414 просмотров

Нужно сделать резиновую страницу чтобы при изменении размеров окна изменялся размер элементов на главной странице 

или решить проблему с наездом блоков на "категории товаров" 

настроить формы обратной связи "Перезвоните  мне" 

сайт сделан на движке Shop Script webasyst 

так же формирую тз на доработку страницы "карточка товара" и "Блог"

Webasyst
6 лет назад
guest_15224260348684
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать дизайн лендинга

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика - охранные системы помещений Сроки исполнения - до 03.08.2019  9:00 по Мск По оплате - 2500руб. Приоритет к фрилансерам уже ранее делавшие данную ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет сайта

    Необходим макет для лендинга на тематику "подвесные кресла"  Страница с товаром https://www.instagram.com/vozdushnoekreslo/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн страницы

    $5

    Здравствуйте, нам нужен дизайн страницы для интернет-магазина косметики. На данной странице будет отображаться информация о бонусах, начисленных за осуществленные заказы. А также накопленные бонусы пользователя. Пример такой страницы можно посмотреть на этом сайте: 4fresh.ru. Работать ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн внутренней страницы

    Нужно взять эту страницу (скриншот 1) И отрисовать по аналогии с этой (скриншот 2) Задача сделать продающую страницу, текст уже написан, от вас только красивое оформление.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $400

    Нужно сделать дизайн лендинга с адаптивными версиями под планшеты и смартфоны. Подробное ТЗ отправлю по скайпу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад