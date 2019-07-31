Готовая мейн страница,нужно что бы она была пиксель в пиксель соотвенно макету и сделать анимации переходов https://www.figma.com/file/MPJPqSyYpfBkd5rvxmVtACDa/assman?node-id=184%3A847
Дизайн внутренней страницы
Нужно взять эту страницу (скриншот 1)
И отрисовать по аналогии с этой (скриншот 2)
Задача сделать продающую страницу, текст уже написан, от вас только красивое оформление.
Заявки фрилансеров
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