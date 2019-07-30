Доработка дизайна в Scetch

Требуется доработка дизайна сайта в формате Scetch. Почему в нем? Потому что дизайн разрабатывался в нем изначально.

Нужно дорисовать около 10 страниц в таком вот стиле

Пожалуйста, прикладывайте свои работы при отклике, чтобы можно было понять общий уровень.