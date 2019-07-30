Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора сайтов

Ищем веб-дизайнеров / разработчиков для тестирования нового конструктора вебсайтов

Требуются веб-дизайнеры, разработчики, специалисты для проведения короткого тестирования нового конструктора сайтов. Тест представляет собой 45-60-минутную видеоконференцию с шарингом экрана на Вашей стороне. Тест включает установку и использование настольного приложения для Windows или Mac OS. Мы не тестируем уровнень и квалификацию. Мы НЕ записываем экран и звук.