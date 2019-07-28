Редизайн блоков и страниц сайта

Сайт s-house.ru

На главной странице сайта нужно изменить дизайн блоков:

1) "преимущества пошива в ателье..." (замена на отрисованные символы или...) размер 215*160

-2)" закажи шторы - получи тюль в подарок "- баннер с сохранением текста и заменой места расположения (баннер будет располагаться выше, между основным слайдером и блоков "шторы-карнизы-жалюзи") размер 1140*230. Делается одновременно со страницей "Акции', т.к. инф. там дублируется

Необходимо создать новый дизайн других страниц сайта (2 стр):

1) акции - текст сохраняется. Не надо зацикливаться только на замене фото штор в разделе "акции", этого явно недостаточно!. Должен измениться дизайн страниц, чтобы она реально продавала! Как вариант рассматриваем создание 1 блока с любой акцией как активной (она же идет в баннер на главную страницу) со сроками, призывом сделать побыстрее выбор, все заканчивается, и т.п., А остальные акции - также видны, но неактивны, например, немного заретушированы. Мы меняем акции по своему усмотрению, переводя активную в неактивную, при этом дизайн не должен страдать, особенно баннер на главной странице дублирующий активную акцию. Еще условие - возможность замены инф, сроков акции

2) заказать шторы - текст может быть заменен символами, а может и нет. Обязательно должен быть баннер с активной скидкой (дубляж с главной)

Цель всего задания - сделать страницы продаваемые, чтобы "цепляло". При этом нужно подумать и, видимо, дорисовать какие-то моменты, усиливающие продажи (например, ваша выгода , сроки акции или т.п.). На стр должны отображаться отредактированные "преимущества пошива..."

Нужно обратить внимание - что главная целевая аудитория - женщины 35+ и что продается дорогой продукт (1 комплект 25 тыс и более).

Еще условие - возможность замены инф, сроков акции

Название шрифта на гл. стр - Roboto

Номер цвета заголовков #1abc9c

#282828 - цвет всего шрифта

Подробности в ТЗ (прилагается)