Добрый день, нужны правки по макету сайта. Макет в PSD. Нужно сделать блок полной новости, изменить верхнюю часть сайта, поменять логотип. Макет есть в PSD. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ваш телеграм.
Редизайн блоков и страниц сайта
Сайт s-house.ru
На главной странице сайта нужно изменить дизайн блоков:
1) "преимущества пошива в ателье..." (замена на отрисованные символы или...) размер 215*160
-2)" закажи шторы - получи тюль в подарок "- баннер с сохранением текста и заменой места расположения (баннер будет располагаться выше, между основным слайдером и блоков "шторы-карнизы-жалюзи") размер 1140*230. Делается одновременно со страницей "Акции', т.к. инф. там дублируется
Необходимо создать новый дизайн других страниц сайта (2 стр):
1) акции - текст сохраняется. Не надо зацикливаться только на замене фото штор в разделе "акции", этого явно недостаточно!. Должен измениться дизайн страниц, чтобы она реально продавала! Как вариант рассматриваем создание 1 блока с любой акцией как активной (она же идет в баннер на главную страницу) со сроками, призывом сделать побыстрее выбор, все заканчивается, и т.п., А остальные акции - также видны, но неактивны, например, немного заретушированы. Мы меняем акции по своему усмотрению, переводя активную в неактивную, при этом дизайн не должен страдать, особенно баннер на главной странице дублирующий активную акцию. Еще условие - возможность замены инф, сроков акции
2) заказать шторы - текст может быть заменен символами, а может и нет. Обязательно должен быть баннер с активной скидкой (дубляж с главной)
Цель всего задания - сделать страницы продаваемые, чтобы "цепляло". При этом нужно подумать и, видимо, дорисовать какие-то моменты, усиливающие продажи (например, ваша выгода , сроки акции или т.п.). На стр должны отображаться отредактированные "преимущества пошива..."
Нужно обратить внимание - что главная целевая аудитория - женщины 35+ и что продается дорогой продукт (1 комплект 25 тыс и более).
Еще условие - возможность замены инф, сроков акции
Название шрифта на гл. стр - Roboto
Номер цвета заголовков #1abc9c
#282828 - цвет всего шрифта
Подробности в ТЗ (прилагается)
Заявки фрилансеров
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