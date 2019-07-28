Разработка дизайна сайта тематика недвижимость

Приветствую друзья. Требуется разработать:

1) Концепцию проекта

- Разработка главной страницы (6-7 блоков)

- Разработка страницы каталога

- Разработка страницы объекта

2) Внесение корректировок в концепцию дизайна (1 документ, в котором указан список корректировок)

3) Разработка схожих/типовых страниц в размере 8-10 шт.

4) Внесение корректировок на все страницы (1 документ, в котором указан список корректировок)

Условия:

1. Оплата по факту выполнения каждого пункта.

2. Передача исходников после оплаты пункта.

3. Корректировки: возможны корректировки сразу после отправки дизайна на рассмотрение только по 2м причинам, уровень работ заявлен был выше, чем есть на самом деле или работа выполнена не по тз

4. Оплата после отправки работы в течении часа.

Как оформить заявку:

1. Напишите фразу. Я люблю photoshop

2. Напишите цену за каждый пункт

3. Прикрепите 3 дизайна корпоративного сайта