Нужен дизайн по тематике строительства, примеры шапки и прайсов в файле (таблицы покрасивее) Дизайн полностью без лишней путаницы для клиентов, только по делу. И прошу озвучить сроки.
Дизайн интернет магазина cms majento
Ниже ТЗ для разработки, на базе которой нужно разработать дизайн -
Главная
ШапкаВ самом верху выводить узкий баннер, который будет информировать о акциях/скидках/рекламного характера. В самой шапке сайта выводить:
- логотип
- номер телефона
- иконка он-лайн чата
- график работы
- доставка
- оплата
- социальные сети
- выбор языка
- вход в личный кабинет
- корзина
Меню каталогаМеню должно быть вертикальным и содержать не более 14-16 основных категорий (так чтобы помещались на основном экране, проработать на уровне дизайна и управления). При наведении курсора на категорию выводить выпадающее окно справа с списком подкатегорий. Меню должно управляться из админ-панели, при создании меню указывается:
- название категории в меню (рус и укр)
- изображение, (предположительно, согласовать на этапе отрисовки дизайна) (рус и укр)
- тип ссылки (категория, промо-страница, ручная ссылка)
- категория, выбор из дерева категорий (описание ниже)
- промо-страница, выбор из списка промо-страниц (описание ниже)
- ручная ссылка, поле для указания ссылки в полном формате, с доменом
- собственно поле для указания сущности, в зависимости от типа.
- открывать в новой вкладке (чек бокс)
ПоискПри вводе нескольких символов выводить выпадающее окно с возможными вариантами поиска. Поиск предоставить возможность совершать по названию товара, id, характеристике. При вводе поисковой фразы и нажатию ентера открывать страницу с поисковой выдачей. Страница поисковой выдачи должна содержать фильтр по категориям (горизонтальный, как и в категории) и в основной части карточки товаров, удовлетворяющим поисковой фразе.
СлайдерУправляется из админ-панели, каждый слайд состоит:
- Название, он же Title, отображается при наведении курсора на изображение на сайте (рус и укр)
- изображение (рус и укр)
- тип ссылки (категория, промо-страница, ручная ссылка)
- собственно поле для указания сущности
- открывать в новой вкладке (чек бокс)
- id
- название
- ссылка
- сортировка (согласовать, или ручное управление или перетаскиванием)
- действие (отредактировать/удалить)
Управление ГлавнойНа главной выводить блоки:
- Бренды
- Новинки
- Рекомендации
- Название
- Изображение
- Ссылка
- товары
- ссылка
Интеграция с ИнстаграмомНа главной странице сайта выводить блок с последними 6-и публикациями в группе инстаграма. Для этого необходимо реализовать интеграцию с инстаграмом.
ПодпискаБлок с возможностью указать:
- имя
ФутерВ подвале выводить ссылки на разделы сайта,социальные сети и контакты. Ссылки на разделы выводить в виде 2-3 колонок (согласовать на этапе дизайна) и управляться должны из админ-панели. При создании указывается:
- Название раздела (рус и укр)
- ссылка на раздел (uri, без домена, ссылки будут на статические страницы)
Каталог
Управление деревом категорийНеобходима возможность управлять деревом категорий, каждая категория содержит:
- название (рус и укр)
- выбор родительской категории (если не указано, значит она является категорией первого уровня)
- наследование атрибутов (выбор категории, от которой будет наследование)
- uri (генерировать автоматически из названия с возможностью изменить)
- сортировка
Управление атрибутами и значениямиРеализовать возможность создать для каждой категории набор атрибутов с значениями. При создании атрибута указывается:
- категория
- активный (чек-бокс)
- название (рус и укр)
- сортировка
- название (рус и укр)
- сортировка
- id
- Название
- сортировка
- действие (просмотреть значения атрибутов, отредактировать, удалить)
ЛогистикаВ админ-панели необходимо разработать раздел по заведению и учету товаров.
Склады.Отдельный раздел (условно), в котором задается название склада, город.
Прием товара.При получении нового товара необходимо создать Прием товара, при этом указывается:
- Склад
- Категория (из списка категорий, обдумать дефолтную категорию на которую будут изначально присваиваться все товары)
- Название (поиск по названию или id, если нет - указать вручную)
- количество
- штрих код (проработать логику сканирования, to do)
В данном документе должна автоматически проставляться дата создания, ФИО сотрудника (кто создавал). Документу Приема присваивать уникальный идентификатор. Отдельный раздел, в котором можно просмотреть список документов Приема товаров, отфильтровать по:
- периоду создания
- ФИО сотрудника
- поиск по номеру документа Приема.
- склад
- категория
- товар
- диапазон остатка (от и до)
- id товара
- название товара
- категория
- последний документ приемки
- остаток
- склад
- Название (рус и укр)
- Категорию
- Опубликована (чек бокс)
- изображение (галерея, загрузка одного или множества изображений за раз и установка их порядка сортировки)
- Атрибуты (выводить перечень атрибутов категории товаров, с возможностью указать значение из списка или добавить новое)
- Цены
- основная
- старая
- Описание, рус и укр (текстовый редактор с возможностью добавлять изображения, видео)
- Есть в наличии (кнопка Купить)
- Количество ограничено (кнопка Купить)
- Предзаказ (кнопка Предзаказ, механика такая же как и для купить)
УпаковкаНа карточке товара выводить блок Упаковка с несколькими возможными вариантами упаковки:
- Подарочная упаковка
- Упаковка Инкогнито.
Cross товарыНа странице товара выводить блок с Cross товарами. Управление содержимым данного блока должно управляться из админ-панели следующим образом:
- выбираем категорию товаров
- указываем диапазон цен (например стоимость товара от 1000 грн до 500 грн)
- выбираем категорию товаров
- указываем диапазон цен.
ОтзывыНа странице товара, перед футером, выводить блок с отзывами. Предоставить возможность оставить отзыв неавторизованному пользователю. Поля для заполнения:
- От кого (если пользователь авторизован, по-умолчанию подставлять ФИО с возможностью отредактировать)
- Комментарий
- Оценка в звездочках (1-5)
- дата отзыва
- наименование товара
- количество звездочек
- первые 50 символов сообщения. При клике на которое выводить полный текст сообщение (поп-ап или в отдельной вкладке весь комментарий)
- имя пользователя (которое он указал в форме)
- периоду
- Категории товаров
- Конкретному товару
- Количеству звездочек.
- название (рус и укр)
- рубрика (обсудить)
- опубликовать (чек бокс)
- изображение (рус и укр)
- краткое описание (рус и укр)
- описание (рус и укр)
Статические страницыРаздел должен содержать список страниц, каждая страница состоит из:
- Названия (рус и укр)
- uri (создается из названия, можно отредактировать)
- Описание (текстовый редактор с возможностью добавить изображение, видео, iframe)
Промо страницыПредоставить возможность создавать страницы с выборками товаров. Каждая страница содержит:
- название (рус и укр)
- uri (генерировать автоматически, предоставить возможность отредактировать)
- описание (рук и укр)
- список товаров (добавление по названию или id)
- seo текст
Авторизация/регистрацияПри регистрации пользователь заполняет поля:
- ФИО (все символы укр и рус, латиница запрещена, учесть символы -,’)
- номер телефона (в формате XXXYYYYYYY, валидация)
- емейл (валидация)
- пароль (не менее 6-и символов)
- повторение пароля
Личный кабинетВыводить разделы:
- Профиль
- Заказы
- ФИО (с возможностью редактировать)
- Номер телефона (запретить редактирование)
- Email (запретить редактирование)
- Смена пароля
- Текущий пароль
- Новый пароль
- Подтверждение пароля
- Номер заказа
- Способ доставки, адрес/отделение
- Способ оплаты
- Статус заказа
- Состав заказа
- Название товара
- количество
- цена
- Итого
Пользователи
Роли в админ-панелиПредоставить возможность создать разные роли для доступа в админ-панель сайта путем указания какие разделы должны быть доступны. Для каждой существующей роли предоставить возможность указать (удалить) одного или нескольких пользователей (зарегистрированных на сайте) т.е. присвоить ему данную роль.
Управление пользователямиВ админ-панели выводить список зарегистрированных пользователей. Табличная часть должна содержать все данные пользователя, указанные при регистрации. Необходима возможность фильтрации по Периоду регистрации, поиск по номеру телефона или email.
Оформление заказа
Оформление заказаЕсли пользователь авторизован, автоматически подставлять его данные в форму. Если не авторизован, предоставить возможность авторизоваться или заполнить поля:
- ФИО *обязательно
- номер телефона *обязательно
- email * необязательно
- Город (с справочника Укрпочты)
- Способ доставки
- отделение (для НП и Укрпочты)
- выбор адреса (для курьерской от НП) и поле для указания номера дома/квартиры
- Способ оплаты
- Промо-код
- Комментарий к заказу (необязательно)
- Новая Почта
- Укрпочта
- Курьером Новой почты
- Liqpay
- Apple pay
- Наложенный платеж
Обработка заказовВ админ-панели реализовать раздел Заказы. В данном разделе выводить список всех заказов в виде таблицы с колонками:
- id заказа
- Дата создания заказа
- ФИО клиента
- Номер телефона клиента
- Состав заказа (список наименований)
- Общая стоимость заказа
- Статус заказа
- Действие (если за заказом не закреплен менеджер то “взять в работу”, если закреплен - “просмотреть”)
- Период создания заказа (от и до, по-умолчанию текущий день)
- Статус заказа
- Способ доставки
- Способ оплаты
- ФИО менеджера
- Поиск по номеру заказа
- id заказа
- Дата создания заказа
- ФИО клиента
- Номер телефона клиента
- Состав заказа
- id товара
- Название
- количество
- цена
- Общая стоимость заказа
- Статус заказа текущий
- детализация смены статусов и кто менял статус (ФИО менеджера или синхронизация статуса от НП/Укрпочты)
- ФИО менеджера, который занимается заказом (первоначально взял его в обработку)
- При создании заказа по-умолчанию присваивать статус “В ожидании обработки”
- Когда заказ Берет в работу менеджер, данный заказ закрепляется за ним, и переходит в статус “Обрабатывается”
- Если заказ оплачен (захолдированы средства) с помощью Liqpay статус заказа устанавливать “Подтверждение оплаты”. Если заказ с способом оплаты Liqpay, при этом возникла ошибка оплаты (нет холдирования средств по какой либо причине), выводить статус “Ожидает оплаты”. Если оплата с помощью Apple Pay (деньги зачислены), выводить статус “Оплачено”. Если статус Подтверждение оплаты (т.е. деньги захолдированы) менеджер вручную может поменять статус на Оплачено (после того как вручную подтвердит холд в ЛК Liqpay)
- Если у заказа установлена оплата Наложенным платежем, или статус заказа Оплачен, выводить кнопку “Отправить заказ на доставку” (создание заказа в НП или Укрпочте).
- Далее смена статусов происходит автоматически от службы доставки.
- остатки товаров
- продажи товаров
- движение заказов по статусам
- Продажи товаров
- Движение товаров по статусам
- Категория
- Конкретный товар (поиск по названию или id)
- Период (от и до)
Движение товара по статусам:
- Период (от и до)
- ФИО менеджера
Интеграция с Новой почтойНеобходимо интегрировать синхронизацию следующих данных:
- городов
- отделений
- адресов для курьерской доставки
- выгрузка заказов в НП
- синхронизация статусов заказов
- городов
- отделений
- выгрузка заказов
- синхронизация статусов заказов
Интеграция с Apple PayПредоставить возможность оплачивать с помощью Apple Pay при выборе данного способа оплаты. Т.е. после подтверждения клиентом заказа вызывать приложение с подтверждением оплаты.
Чат-он-лайнИнтегрировать на сайт виджет он-лайн чата с возможностью отправки сообщений в телеграмм. Предпочтений конкретных нет, необходимо рассмотреть варианты.
Триггерные рассылки смс и emailНеобходима будет интеграция с внешними системами для отправки уведомлений клиентам. (infobip, esputnik)В данном разделе необходима возможность:
- Создать шаблоны для sms
- Создать шаблоны для email
- Выборки для рассылки
- Создать триггер
- Названия (для внутренней идентификации)
- текст уведомления (ограничения по количеству символов)
- Заголовок письма
- Текст (текстовый редактор с возможностью добавлять изображения, html)
- Название (для внутренней идентификации)
- Тип - Подписчики/Пользователи/Покупатели (селект)
- Период (когда подписались/зарегистрировались/совершали покупку)
- если выбран тип Покупатели, предоставлять возможность выбрать Категорию товаров
- Название (для внутренней идентификации)
- Шаблон (sms/email)
- Выборка
- Дату и время запуска.
SEOНеобходима возможность управлять meta данными для страниц сайта. Разработать функционал, с помощью которого, можно создать шаблон для сущностей сайта (Главная, Категория, страница Товара, Промо-страницы, Статические страницы, Чек-аут, Личный кабинет), а также указав настройки SEO для каждой отдельной страницы. Поля для управления:
- title
- h1
- description
- Keywords
- Seo текст
- og:title
- og:image
- og:description
Страница 18+При первом входе на сайт необходимо по умолчанию выводить страницу с вопросом “Вам есть 18 лет?” и кнопками “Да” и “Нет”. Если пользователь выбирает “Да”, отображать контент страницы, по которой он перешел. Если выбрал “Нет” выводить сообщение “Извините, сайт содержит контент запрещенный к ознакомлению лицам младше 18 лет”
Промо-кодыПредоставить возможность создавать промо-коды в виде набора букв и цифр и настраивать для них условия использования следующим образом:
- Основное устройство:
- Категория товаров
- Конкретный товар
- условия скидки: фиксированная сумма или процент от стоимости
- Дополнительный товар:
- Категория товаров
- Конкретный товар
- условия скидки: фиксированная сумма или процент от стоимости
- Период действия (от и до) с датой и временем
- Дата создания
- Условия для основного товара (категория/товар/условия скидки)
- Условия для дополнительного товара (категория/товар/условия скидки)
- период действия
- статус активен (Да/Нет)
- количество раз использования
Поп-ап окнаНеобходима возможность создавать поп-ап окна, указывая:
- html верстку
- период активности
- Условия отображения:
- На каких страницах выводить (Главная, Категории, Товар и т.д.)
- Через какое время отображать
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