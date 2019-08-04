Разработать прототипы для личного кабинета. Есть 3 группы пользователей с разными полями редактирования.

У каждой группы разные разделы, но есть и пересекающиеся. Есть описание работы и поля, которые могут редактировать эти группы.

Пример 1ой группы - магазины:

Разделы: Информация, товары

Поля в разделе информация:

1. Название 2. Логотип 3. Номер телефона 4. Ссылка на сайт 5. Email

Поля в разделе товары:

под разделы - список товаров, добавить товар, подробный товар

И т.д. логически все просто, тз нечеткое, есть описание самого важного и основного, остальное по логике можно догадаться. Например если зайти в подробной товар, то его можно удалить.

Грубо говоря, надо с текста перенести все на прототип. Нужно до 2 августа закончить, если раньше, то вообще отлично