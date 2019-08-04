планируется мобильная игра на unity, нужен гейм дизайн полностью всего скидывайте кейсы и условия
Разработать прототипы для личного кабинета
Разработать прототипы для личного кабинета. Есть 3 группы пользователей с разными полями редактирования.
У каждой группы разные разделы, но есть и пересекающиеся. Есть описание работы и поля, которые могут редактировать эти группы.
Пример 1ой группы - магазины:
Разделы: Информация, товары
Поля в разделе информация:
1. Название 2. Логотип 3. Номер телефона 4. Ссылка на сайт 5. Email
Поля в разделе товары:
под разделы - список товаров, добавить товар, подробный товар
И т.д. логически все просто, тз нечеткое, есть описание самого важного и основного, остальное по логике можно догадаться. Например если зайти в подробной товар, то его можно удалить.
Грубо говоря, надо с текста перенести все на прототип. Нужно до 2 августа закончить, если раньше, то вообще отлично
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