Приветствую друзья! Есть желание разработать обменник, ищу разработчика с похожим опытом. Что должен уметь обменник: Обмен CARD - BTC Обмен QIWI - BTC Обмен SIM (баланс телефона) - BTC и прочие вариации Требуется автоматическая проводка транзакций, а не ручная. Без холдирования. Чтоб точно понимать, ...
- $1250Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Всем привет! Требуется разработать сервис на Pyton/Django Помимо Вас есть еще главный разработчик, который будет ставить спринты, проверять Вашу работу Оставьте заявку, если интересно: 1) Цена за час 2) Кратко о компетенциях 3) Какие проекты делали 4) Насколько Вы адекватны из ...Веб-программирование16 заявокЗакрытгод назад
Требуется изменить вывод кнопок. Сейчас кнопки классические, внизу экрана, а нужно сделать инлайновые. Оплата по факту выполненной работы. Это только первая задача, есть много задач по боту. Оформить заявку: 1) Цена за инлайновые кнопки 2) Согласие с оплатой по фактуЗакрытгод назад
Приветствую! Требуется доработка бота, который сейчас работает не корректно. В нем множество ошибок. Также надо переработать логику вывода категорий и товаров. В заявке указать: - Цену за 1 час работы - Опыт в разработке телеграм ботов - Согласие на ...Закрытгод назад
- $30
Приветствую друзья. Требуется доработка бота автопродаж. Бот имеет админ панель на PHP. Что требуется сделать: - Изменить вывод категорий, не кнопками навигационными, а кнопками внутри приложения - Создать возможность добавлять район и город к каждому товарами свойством, а не ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Приветствую! Требуется внести корректировки и новые функции на сайте в личном кабинете, который на вордпрессе. Итак, нужно сделать: - поиск по новостям - формы обратной связи с разграниченными правами доступа Оплата по факту выполнения каждого пункта из ТЗ на ...Закрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется внести корректировки на Wordpress. Корректировки касаются Back-end. Исправление ошибок, доработка модулей. Требуется решить несколько задач. Оплата по факту выполнения каждой задачи. В заявку укажите: 1) Кодовое слово: "Вордпрресс" 2) Стоимость за 1 час 3) Кратко опишите опыт работыЗакрыт2 года назад
Приветствую! Требуется на сайте устранить простые баги, внести доработки согласно ТЗ Оплата за каждый выполненный пункт из ТЗ Как оформить заявку: 1) Кодовое слово, защита от спама "OpenOpenCart" 2) Цена за час 3) Готовность приступить в ближайшее времяЗакрыт2 года назад
Приветствую! Требуется на сайте устранить простые баги, чистый backend, верстать вообще не нужно, может совсем немного подкорректировать js Оплата за каждый выполненный пункт из ТЗ Как оформить заявку: 1) Кодовое слово, защита от спама "OpenOpenCart" 2) Цена за час 3) ...Закрыт2 года назад
- $35
Приветствую друзья! Требуется разработка сайта на Wordpress Главная страница - как Landing Page, блоков ориентировочно 6-7 шт. где есть 3 последних новости, остальное статичное все, сделать на elementator или wpbakery Страница статей и новостей Страница о компании текстовая ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую! Требуется доработка backend. Доработка оформления заказа, работа в выгрузкой на сайте и прочее. Важно! Требуется не настройка модулей, требуется именно работа с программной частью. Оформить заявку: 1) Цена за час 2) Последняя работа, что делали по Opencart 3) Готовность приступить ...Закрыт2 года назад
Приветствую! Задача сверстать сайт 3 основных страницы, и пара мелких страниц. Связать с программной частью сайт. Должны обладать навыками: - HTML/CSS - REACT - JSON - Git Оформите заявку: 1. Кодовое слово "I LIKE REACT" 2. Цена за 1 час 3. Последний реализованный проект Оплата поэтапная, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется внести список корректировок на сайт. Есть четкое ТЗ, его вышлю по запросу. Консультации по задачам сможете получить у программиста штатного. Должны обладать навыками: - YII2 backend - Git Оформите заявку: 1. Кодовое слово "I LIKE YII2" 2. Цена за 1 час 3. Последний ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется связать старую 1С 7.7, которая не поддерживает Commerce ML с Opencart 3. Интернет-магазин с товарами (артикулы такие же как и в 1С) и категориями. Нужно, чтоб обновлялась цена и остаток у товара. А также, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $105
Здравствуйте! Требуется разработать дизайн сайта. Технологии: Photoshop / Figma Минимум растровой графики. Логотип присутствует. [b]Этапы работы:[/b] 1) Разработка концепции Концепция дизайна ПК версии Концепция дизайна моб. версии 2) Оплата 20$ 3) Внесение корректировок в концепцию дизайна и его согласование 4) Оплата 20$ 5) Постраничная работа Разработка страницы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую! Требуется Backend на opencart - Настройка фильтров - Оформление заказов (зависимость полей от выбора пользователя) - Прочие функции Важно! ТЗ вменяемое есть! Схема работы: - Выполнили задачу - Получили оплату Отправляйте заявку по форме: 1. Кодовое слово: "ОПЕНКАРТ" 2. Цена за 1 час работы. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Проект для тех разработчиков, кто хочет долгие и интересные проекты Требуется программист по опенкарту именно бэкенд, не просто установить, настроить модули и все. А именно программно внести корректировки: - Сложное оформление заказа в корзине - Работа с регистрацией ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую друзья. Требуется внести корректировки в фильтр опенкарта и мелочи по бэкенду сделать. Заполнить заявку: 1) Кодовое слово: OC2.3 2) Цена за 1 час. 3) Прикрепить 2-3 работы.Закрыт2 года назад
Добрый день! Есть сайт на wordpress c woocomerce и membership. [url=http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/]http://mikhai4s.bget.ru[/url] Есть 2 задачи. [b]Первая. [/b] Нужно чтоб когда я нажимал на этой странице http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/ [b]Sign up now [/b]Автоматом перекидывало как будто мы нажали на этой странице http://mikhai4s.bget.ru/checkout/ [b]Sign up ...Закрыт2 года назад
Приветствую! Требуется донастроить функционал платных подписок, донастроить регистрацию с смс валидацией, потестировать сайт. Оформить заявку: - Кодовая фраза: "Подписки вордпресс" - Был ли опыт платных подписок, примеры? - Цена за часЗакрыт3 года назад