Здравствуйте! Требуется связать старую 1С 7.7, которая не поддерживает Commerce ML с Opencart 3. Интернет-магазин с товарами (артикулы такие же как и в 1С) и категориями. Нужно, чтоб обновлялась цена и остаток у товара. А также, ...