foxunion

Иван Котиков foxunion

 
33 годаРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$449
выплачено фрилансерам
23%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка обменника BTC, QIWI, CARD, SIM

    $1250

    Приветствую друзья!  Есть желание разработать обменник, ищу разработчика с похожим опытом. Что должен уметь обменник: Обмен CARD - BTC Обмен QIWI - BTC Обмен SIM (баланс телефона) - BTC и прочие вариации Требуется автоматическая проводка транзакций, а не ручная.  Без холдирования.  Чтоб точно понимать, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка сервиса на PYTON / DJANGO

    Всем привет! Требуется разработать сервис на Pyton/Django Помимо Вас есть еще главный разработчик, который будет ставить спринты, проверять Вашу работу Оставьте заявку, если интересно: 1) Цена за час 2) Кратко о компетенциях 3) Какие проекты делали 4) Насколько Вы адекватны из ...

    Django
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Внесение корректировок в бота автопродаж телеграм админка PHP

    Требуется изменить вывод кнопок. Сейчас кнопки классические, внизу экрана, а нужно сделать инлайновые.  Оплата по факту выполненной работы.  Это только первая задача, есть много задач по боту.  Оформить заявку: 1) Цена за инлайновые кнопки 2) Согласие с оплатой по факту

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Доработка и модернизация телеграм бота автопродаж PHP админ панель

    Приветствую! Требуется доработка бота, который сейчас работает не корректно. В нем множество ошибок. Также надо переработать логику вывода категорий и товаров.  В заявке указать: - Цену за 1 час работы - Опыт в разработке телеграм ботов - Согласие на ...

    PHPТелеграм бот
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Доработка бота автопродаж телеграм на PHP

    $30

    Приветствую друзья. Требуется доработка бота автопродаж.  Бот имеет админ панель на PHP.  Что требуется сделать: - Изменить вывод категорий, не кнопками навигационными, а кнопками внутри приложения - Создать возможность добавлять район и город к каждому товарами свойством, а не ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Wordpress Backend

    Приветствую! Требуется внести корректировки и новые функции на сайте в личном кабинете, который на вордпрессе.  Итак, нужно сделать:  - поиск по новостям - формы обратной связи с разграниченными правами доступа Оплата по факту выполнения каждого пункта из ТЗ на ...

    WordPressФорма обратной связи
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Внесение корректировок Backend Wordpress

    Здравствуйте! Требуется внести корректировки на Wordpress. Корректировки касаются Back-end. Исправление ошибок, доработка модулей.  Требуется решить несколько задач.  Оплата по факту выполнения каждой задачи.  В заявку укажите: 1) Кодовое слово: "Вордпрресс" 2) Стоимость за 1 час 3) Кратко опишите опыт работы

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • OpenCart 2.3 Back-End

    Приветствую! Требуется на сайте устранить простые баги, внести доработки согласно ТЗ Оплата за каждый выполненный пункт из ТЗ Как оформить заявку: 1) Кодовое слово, защита от спама "OpenOpenCart" 2) Цена за час 3) Готовность приступить в ближайшее время

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Устранение багов и недоработок Opencart 2.3 и Opencart 3

    Приветствую! Требуется на сайте устранить простые баги, чистый backend, верстать вообще не нужно, может совсем немного подкорректировать js Оплата за каждый выполненный пункт из ТЗ Как оформить заявку: 1) Кодовое слово, защита от спама "OpenOpenCart" 2) Цена за час 3) ...

    JavascriptOpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка сайта на Wordpress

    $35

    Приветствую друзья! Требуется разработка сайта на Wordpress Главная страница - как Landing Page,  блоков ориентировочно 6-7 шт. где есть 3 последних новости, остальное статичное все, сделать на elementator или wpbakery Страница статей и новостей Страница о компании текстовая ...

    WordPressСайт на WordPressФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка Opencart 3 (Back-end)

    Приветствую! Требуется доработка backend.  Доработка оформления заказа, работа в выгрузкой на сайте и прочее.  Важно! Требуется не настройка модулей, требуется именно работа с программной частью.  Оформить заявку: 1) Цена за час 2) Последняя работа, что делали по Opencart 3) Готовность приступить ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Работы по сайту FrontEnd React

    Приветствую! Задача сверстать сайт 3 основных страницы, и пара мелких страниц.  Связать с программной частью сайт.  Должны обладать навыками: - HTML/CSS - REACT - JSON - Git Оформите заявку: 1. Кодовое слово "I LIKE REACT" 2. Цена за 1 час 3. Последний реализованный проект Оплата поэтапная, ...

    HTMLCSSReact.jsGit
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • YII2 backend

    Здравствуйте! Требуется внести список корректировок на сайт.  Есть четкое ТЗ, его вышлю по запросу.  Консультации по задачам сможете получить у программиста штатного.  Должны обладать навыками: - YII2 backend - Git Оформите заявку: 1. Кодовое слово "I LIKE YII2" 2. Цена за 1 час 3. Последний ...

    YiiGit
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 1С 7.7 синхронизировать с Opencart 3

    Здравствуйте! Требуется связать старую 1С 7.7, которая не поддерживает Commerce ML с Opencart 3. Интернет-магазин с товарами (артикулы такие же как и в 1С) и категориями. Нужно, чтоб обновлялась цена и остаток у товара. А также, ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта

    $105

    Здравствуйте! Требуется разработать дизайн сайта.  Технологии: Photoshop / Figma Минимум растровой графики.  Логотип присутствует.  [b]Этапы работы:[/b] 1) Разработка концепции  Концепция дизайна ПК версии Концепция дизайна моб. версии  2) Оплата 20$ 3) Внесение корректировок в концепцию дизайна и его согласование 4) Оплата 20$ 5) Постраничная работа Разработка страницы ...

    Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Back-end по OpenCart

    Приветствую! Требуется Backend на opencart  - Настройка фильтров - Оформление заказов (зависимость полей от выбора пользователя) - Прочие функции Важно! ТЗ вменяемое есть! Схема работы: - Выполнили задачу - Получили оплату Отправляйте заявку по форме: 1. Кодовое слово: "ОПЕНКАРТ" 2. Цена за 1 час работы. ...

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка интернет-магазина на Opencart ( BackEnd )

    Здравствуйте!  Проект для тех разработчиков, кто хочет долгие и интересные проекты Требуется программист по опенкарту именно бэкенд, не просто установить, настроить модули и все. А именно программно внести корректировки: - Сложное оформление заказа в корзине - Работа с регистрацией ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать 2 ридиректа на WP c Woocomerce

    Добрый день! Есть сайт на wordpress c woocomerce и membership. [url=http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/]http://mikhai4s.bget.ru[/url] Есть 2 задачи. [b]Первая. [/b] Нужно чтоб когда я нажимал на этой странице http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/ [b]Sign up now [/b]Автоматом перекидывало как будто мы нажали на этой странице http://mikhai4s.bget.ru/checkout/ [b]Sign up ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Wordpress настройка платных подписок

    Приветствую! Требуется донастроить функционал платных подписок, донастроить регистрацию с смс валидацией, потестировать сайт. Оформить заявку: - Кодовая фраза: "Подписки вордпресс" - Был ли опыт платных подписок, примеры? - Цена за час

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
sergeynaumovv
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$105
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта
Рекомендую данного заказчика! Все оплаты в срок, задача поставлена понятно, приятен в общении!
Все в порядке, хороший исполнитель
Ответный отзыв
rodionovkost
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Адекватный заказчик, все оплаты в срок
Все супер! Справился с задачей!
Ответный отзыв
itulupov
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$49
10 баллов
3 года назад
HTML верстка лендинга и посадка на Wordpress
Отлично поставленная задача, быстрые ответы на вопросы. Однозначно рекомендую.
Все супер! Все сделал!
Ответный отзыв
goroobets
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$110
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна личного кабинета
Очень нравиться работать с Иваном. Отличный заказчик с чёткой постановкой задач и своевременной оплатой, приятен в общении. Всегда быстро отвечает на вопросы. Рекомендую!
Хороший исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
goroobets
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработка концепции дизайна корпоративного сайта
Хороший заказчик! Буду рада поработать над новыми проектами. Рекомендую!
Хороший исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв