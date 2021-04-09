Готов выполнить работу за минимальную стоимость в кратчайшие сроки

Я начинающий фрилансер. Опыт в разработке сайтов (лендинги, интернет - магазины, промо сайты) - 10 месяцев. Работаю с html;css;js;php;sql;bootstrap 3,4;jquery;ajax;json;1С-Битрикс;MODX.