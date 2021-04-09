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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Интернет - магазин ритуальных товаров62 просмотра
- Интернет - магазин ювелирных изделий61 просмотр
- Сайт компании ювелирных изделий62 просмотра
- Сайт - визитка преподавателя испанского языка67 просмотров
- Лендинг агентства недвижимости34 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Все супер! Справился с задачей!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, все оплаты в срок