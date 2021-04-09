rodionovkost

Константин Родионов rodionovkost

 
23 годаРоссия/Тверь
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Готов выполнить работу за минимальную стоимость в кратчайшие сроки

Я начинающий фрилансер. Опыт в разработке сайтов (лендинги, интернет - магазины, промо  сайты) - 10 месяцев. Работаю с html;css;js;php;sql;bootstrap 3,4;jquery;ajax;json;1С-Битрикс;MODX.

PHPHTMLCSSBootstrapMODXjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Все супер! Справился с задачей!
Адекватный заказчик, все оплаты в срок
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