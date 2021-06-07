Сделать 2 ридиректа на WP c Woocomerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1057 просмотров

Добрый день! Есть сайт на wordpress c woocomerce и membership. http://mikhai4s.bget.ru

Есть 2 задачи.

Первая.

Нужно чтоб когда я нажимал на этой странице

http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/

Sign up now

Автоматом перекидывало как будто мы нажали на этой странице http://mikhai4s.bget.ru/checkout/

Sign up now

В деталях оплаты подставлять данные из данных пользователя.

Вторая задача:

При регистрации пользователю даётся доступ на 14 дней

Вверху в ЛК где написано 256 дней. Туда нужно будет счётчик, сколько дней осталось до конца 14 дней

По окончанию этого срока нужен ридирект после авторизации чтоб при входе человека выкидывало только на эту страницу http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/ до тех пор пока он не купит платный тариф.

Данные для входа в ЛК:

+77059876138

d1a9s9h1ko

Жду ваши цены и сроки.

По всем вопросам пишите в телеграм

WordPress
4 года назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта DLE + форум LogickBoard

    Cайта DLE + форум LogicBoard. Переодически сайт сильно "тормозит". Если в настройках форума  отключить форум, то сайт начинает очень быстро загружаться. Нужно разобраться в причине +  решить проблему.  Версия форума: 5.0 ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор modx

    Здравствуйте  необходимо сделать калькулятор на сайте  Dostavka-nvrsk.ru пример калькулятора(можно его скопировать): https://krasnodar.baikalsr.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=50268727.brend_krasnodar_poisk&amp;utm_category=oborona_krasnodar&amp;utm_content=transportnye&amp;utm_position=premium.2&amp;utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&amp;utm_region=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba&amp;smart_analytics=si:524|st:yd|ci:50268727|gi:4135142709|ki:20000213799|bi:8763068492|dt:desktop|ps:2|pt:premium|rg:970|re:|ti:20000213799|cs:none|c_type:TEXT_CAMPAIGN&amp;yclid=3114023870918329786

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Dreamweaver: при копирование из Word нет переноса форматирования

    В Adobe Dreamweaver (21.1 для MacOS) при копирование из Word/Google Docs нет переноса форматирования в режиме Live. Приходиться использовать конвертор для очистки кода от лишнего. Буду благодарен платной консультации или совету ...

    macOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать шаблон на wordpress

    Необходимо на основании верстки разработать шаблон wordpress. Основная задача сделать возможность использование билдера (встроенного или стороннего модуля) чтобы можно было страницы создавать разные.

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад