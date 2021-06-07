Cайта DLE + форум LogicBoard. Переодически сайт сильно "тормозит". Если в настройках форума отключить форум, то сайт начинает очень быстро загружаться. Нужно разобраться в причине + решить проблему. Версия форума: 5.0 ...
Сделать 2 ридиректа на WP c Woocomerce
Добрый день! Есть сайт на wordpress c woocomerce и membership. http://mikhai4s.bget.ru
Есть 2 задачи.
Первая.
Нужно чтоб когда я нажимал на этой странице
http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/
Sign up now
Автоматом перекидывало как будто мы нажали на этой странице http://mikhai4s.bget.ru/checkout/
Sign up now
В деталях оплаты подставлять данные из данных пользователя.
Вторая задача:
При регистрации пользователю даётся доступ на 14 дней
Вверху в ЛК где написано 256 дней. Туда нужно будет счётчик, сколько дней осталось до конца 14 дней
По окончанию этого срока нужен ридирект после авторизации чтоб при входе человека выкидывало только на эту страницу http://mikhai4s.bget.ru/product/podpiska/ до тех пор пока он не купит платный тариф.
Данные для входа в ЛК:
+77059876138
d1a9s9h1ko
Жду ваши цены и сроки.
По всем вопросам пишите в телеграм
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