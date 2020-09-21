Dreamweaver: при копирование из Word нет переноса форматирования

В Adobe Dreamweaver (21.1 для MacOS) при копирование из Word/Google Docs нет переноса форматирования в режиме Live. Приходиться использовать конвертор для очистки кода от лишнего.

Буду благодарен платной консультации или совету по использованию более ранней версии Dreamweaver, в которой этот функционал еще работает. Как альтернатива, посоветовать схожий инструмент с возможностью загрузки файлов на FTP сервер.

Здесь несколько описаний этой же проблемы: