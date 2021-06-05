Cоздать сниппет/плагин для modx revo

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  2. Веб-программирование
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Нужно создать сниппет/плагин для modx revo, который будет автоматически парсить файлы обмена товаров из 1С и создавать/изменять товары на сайте в виде сущностей miniShop2.

На фтп сервере хранятся файлы изображений товаров и xml файл с выгрузкой.

Есть первоначальный файл 1CToSite.xml и каждый день появляется новый файл с измененной или добавленной информацией, с датой в названии - 1CToSite_04_06_2021_23_03_38.xml.

На первом этапе нужно последовательно распарсить эти файлы и последовательно загружать измененные и добавленные товары на сайт.

Далее нужен какой-то скрипт, который будет запускаться ежедневно по заданию cron, самостоятельно брать новый файл с фтп-сервера, включая изображения, парсить его

и создавать/редактировать товар miniShop2, обновляя при необходимости изображение.

Пишите стоимость и сроки.

MODX
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oksar
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