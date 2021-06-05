PHP-разработчик API Требуемый опыт работы: 1–3 года Требования: 1)Уверенное знание PHP 2)Опыт использования принципов ООП, SOLID; 3)Разработка API 4)Важные технологии MariaDB, RabbitMQ, Memcached Redis, Sphinx, PHPUnit, Behat, ...
Cоздать сниппет/плагин для modx revo
Нужно создать сниппет/плагин для modx revo, который будет автоматически парсить файлы обмена товаров из 1С и создавать/изменять товары на сайте в виде сущностей miniShop2.
На фтп сервере хранятся файлы изображений товаров и xml файл с выгрузкой.
Есть первоначальный файл 1CToSite.xml и каждый день появляется новый файл с измененной или добавленной информацией, с датой в названии - 1CToSite_04_06_2021_23_03_38.xml.
На первом этапе нужно последовательно распарсить эти файлы и последовательно загружать измененные и добавленные товары на сайт.
Далее нужен какой-то скрипт, который будет запускаться ежедневно по заданию cron, самостоятельно брать новый файл с фтп-сервера, включая изображения, парсить его
и создавать/редактировать товар miniShop2, обновляя при необходимости изображение.
Пишите стоимость и сроки.
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