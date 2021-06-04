Доработка админки веб-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1046 просмотров

Добрый день.

Есть веб-портал infa.site

Необходимо произвести доработки в админке.

ТЗ пришлю в личку

Стек:

- Laravel;

- NodeJS;

- VueJS;

- Scss.

LaravelNode.jsSCSS
4 года назад
izobov
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Николай
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Ильин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработать форму регистрации на react и расширить функцинал

    $110

    Имеется форма регистрации на react - чистый frontend. Пишет данные в таблицы гугл, но также требуется в параллель или вместо таблиц писать в базу данных (структура пока не ясна - будет представлена позже и вероятно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется сделать скрапинг формы оплаты по карте.

    Требуется сделать скрапинг формы оплаты по карте. Источник сообщу конкретному исполнителю. Также потребуются следующие доработки (если в источнике их нет): - форма должна отображаться на отдельной странице. - при вводе первой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать для сайта симуляцию матчей

    Добрый день. Нужно сделать для сайта симуляцию матчей. Смысл заключается вот в чем. Пользователь открывает пак или кейс с карточками на которых написаны их скилы (статистика), кейсы будут вида (Снайпер, Рифлер, Капитан, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с PostgreSQL и сайтом-интерфейсом

    $90

    Работа над курсовым проектом "Сайт фриланса". Требуется доделать функционал на сайте-интерфейсе, написанном на PHP (более подробная информация в файле в закрепе). После этого необходимо выполнить все требования описанные в файле. Большинство настроек и работы ведется ...

    PHPPostgreSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Небольшой модуль на bitrix

    Взять данные из каждой клиники на карте https://formthotics.ru/where/ (из БД) и сформировать из них карточки следующим образом: 1. Карточка. Формируется страничка под каждого специалиста, на страничку подтягиваем следующие параметры: ФИО, сертификат действует ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка для оптимизации загрузки изображений на сайтах

    $13

    У нас на сайтах есть специальный скрипт, который умеет находить изображения с аттрибутами data-domain и data-src, для них вычисляет размер и делает src вида example.com/upload/scale/X/Y/MODE/path-to-file.jpg Проблема здесь в том, что верстальщик не всегда может ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка на PHP

    Добрый день. Есть сервис на php. Нужно реализовать несколько несложных задач на этом сервисе. ТЗ вышлю кандидатам. Бюджет и сроки по договоренности.

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Снизить нагрузку на МодХ

    Перенес один из сайтов на ModX https://searchfactory.ru/ , он стал очень сильно грузить сервер https://yadi.sk/i/oZHMkp1rBshuqA (хостинг Beget, переключил временно на ВИП тариф). Скрин сделан несколько дней назад, сейчас ситуация не улучшилась, а даже наоборот. ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад