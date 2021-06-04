Разработка технического задания

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки813 просмотров

Разработка технического задания

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

Процесс работы можно выбрать из 2 вариантов:

1. Оплата за каждый этап спринтами. (к примеру, сделал этап и оплатил) Работа по Схеме:

1. Выполнение задачи - 2. Утверждение/Правки - 3. Вносите исправления - 4. Оплата

2. Безопасная Сделка.

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
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4 года назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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