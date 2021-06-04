Нужно переустановить и настроить 2 модуля. Подробное ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1JwSbP8MYRHuCLL_JIHT5ib71ZWBJCp2Y?usp=sharing
Разработка чат-бота с 0
Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на crisp.chat.
Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался crisp.chat, но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы создать свой чат-бот, адаптированный под нужды клиента.
Стек: PHP / Laravel (на выбор разработчика) на бэк и Vue.JS на фронт.
Сроки: Проект рассчитан на 2-4 месяца, начало как можно скорее.
Условия: Переписка напрямую с клиентом на английском языке, рабочее время с 10:00 до 19:00 понедельник-пятница. Быть на связи в рабочее время и быстро отвечать на сообщения клиента. Полный рабочий день . Офис в Киеве.
Описание проекта: в приложении.
Бюджет проекта: $ 2300-2500 в месяц в зависимости от профиля.
Заявки фрилансеров
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