Разработка чат-бота с 0

Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на crisp.chat.

Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался crisp.chat, но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы создать свой чат-бот, адаптированный под нужды клиента.

Стек: PHP / Laravel (на выбор разработчика) на бэк и Vue.JS на фронт.

Сроки: Проект рассчитан на 2-4 месяца, начало как можно скорее.

Условия: Переписка напрямую с клиентом на английском языке, рабочее время с 10:00 до 19:00 понедельник-пятница. Быть на связи в рабочее время и быстро отвечать на сообщения клиента. Полный рабочий день . Офис в Киеве.

Описание проекта: в приложении.

Бюджет проекта: $ 2300-2500 в месяц в зависимости от профиля.