Разработка ПО для Raspberry PI

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Закрыт2 заявки5939 просмотров

Необходимо разработать простое ПО на Python и схему для устройства RaspberryPi которые будет принимать данные GPS сигнала и отправлять их на FirebaseDatabase посредством сигнала GPRS.

Ожидается что в будущем будет использоваться RaspberryPi Zero c внешним питанием и выносной антенной. 

Для связи с GPS и GPRS ожидается использование SIM808 (на стадии разработки), в дальнейшем переход на HAT версию

Дополнительные платы, антенны - будут оплачены авансом. 

Жду предложения по стоимости

Если есть какие-либо вопросы говорите, связывайтесь

Есть еще одно задание для RaspberryPi будет следующим после этого, поэтому ожидаю плодотворное сотрудничество

Новички приветствуются. Работа не сложная

Python
4 года назад
byhkalo_kot
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Был
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Сергей
 
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