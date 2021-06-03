Разработка ПО для Raspberry PI

Необходимо разработать простое ПО на Python и схему для устройства RaspberryPi которые будет принимать данные GPS сигнала и отправлять их на FirebaseDatabase посредством сигнала GPRS.

Ожидается что в будущем будет использоваться RaspberryPi Zero c внешним питанием и выносной антенной.

Для связи с GPS и GPRS ожидается использование SIM808 (на стадии разработки), в дальнейшем переход на HAT версию

Дополнительные платы, антенны - будут оплачены авансом.

Жду предложения по стоимости

Если есть какие-либо вопросы говорите, связывайтесь

Есть еще одно задание для RaspberryPi будет следующим после этого, поэтому ожидаю плодотворное сотрудничество

Новички приветствуются. Работа не сложная