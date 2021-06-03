Доработка личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки711 просмотров

ТЗ по ЛК:

1.Немного увеличить в личном кабинете ширину блока. А то депозиты, выплаты, начисления не помещаются.

2. Отредактировать планы инветсиционные, заменить данные.

3. Из выплат и пополнения убрать все, кроме киви. А добавить биткоин, ефир и хрп. Я скину адреса. И вместо кнопки добавить инструкцию по переводу. То есть не будет подключена платежка.

Также вопрос. У нас есть лендинг, созданный на конструкторе ТИЛЬДа, можем ли мы подключить к тильде переход в личный кабинет?

Tilda
4 года назад
guest_1622716319192
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Едуард
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад