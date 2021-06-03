Здравствуйте! На сайт https://reeft.ru/ Нужно сделать калькулятор с формой, условиями и генерацией файла. Макеты в пдф в приложении есть в фигме еще. Как считать в екселе. ...
Доработка личного кабинета
ТЗ по ЛК:
1.Немного увеличить в личном кабинете ширину блока. А то депозиты, выплаты, начисления не помещаются.
2. Отредактировать планы инветсиционные, заменить данные.
3. Из выплат и пополнения убрать все, кроме киви. А добавить биткоин, ефир и хрп. Я скину адреса. И вместо кнопки добавить инструкцию по переводу. То есть не будет подключена платежка.
Также вопрос. У нас есть лендинг, созданный на конструкторе ТИЛЬДа, можем ли мы подключить к тильде переход в личный кабинет?
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