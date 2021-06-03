Доработка личного кабинета

ТЗ по ЛК:

1.Немного увеличить в личном кабинете ширину блока. А то депозиты, выплаты, начисления не помещаются.

2. Отредактировать планы инветсиционные, заменить данные.

3. Из выплат и пополнения убрать все, кроме киви. А добавить биткоин, ефир и хрп. Я скину адреса. И вместо кнопки добавить инструкцию по переводу. То есть не будет подключена платежка.

Также вопрос. У нас есть лендинг, созданный на конструкторе ТИЛЬДа, можем ли мы подключить к тильде переход в личный кабинет?