Создать скрипт для наполнения сайта на Битрикс через сторонний YML

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Закрыт4 заявки620 просмотров

1. Небходимо доработать сайт на битриксе, не нарушив структуру сайта и синхронизировать цены карточек товаров (если таковых нет, то нужно их автоматически создавать). Цены должны запрашиваться из файла для яндекс маркета со стороннего сайта.

2. Настроить экспорт товаров у которых обновилась цена в файл для добавления в я.маркет

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SergeSe
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