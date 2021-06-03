Срочно, Проект с нуля Нужна программа и задокументировать Технологии: Использовать в проекте карты: mapbox js; Написать проект на : VueJS+Nuxt; Использовать : webpack; ...
Создать скрипт для наполнения сайта на Битрикс через сторонний YML
1. Небходимо доработать сайт на битриксе, не нарушив структуру сайта и синхронизировать цены карточек товаров (если таковых нет, то нужно их автоматически создавать). Цены должны запрашиваться из файла для яндекс маркета со стороннего сайта.
2. Настроить экспорт товаров у которых обновилась цена в файл для добавления в я.маркет
Заявки фрилансеров
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