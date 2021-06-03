Разработка плагина интеграции Tilda и системы лояльности по API

Добрый день,

планируется реализация интеграционных плагинов для системы лояльности с интернет-платформами Tilda, Wordpress, Opencart, Shopify, Readyscript, MODX.

На первом этапе необходимо создать плагин интеграции сайтов на Tilda с программой лояльности по REST API

Предполагаемая работа плагина:

1. Администратор сайта самостоятельно может установить плагин на свой сайт, в нем указать логин и пароль для доступа к API программы лояльности

2. После настройки интеграции на странице оформления заказа интернет-магазина покупатель может ввести код (6 цифр) из программы лояльности (отправляется запрос с кодом по API в программу лояльности)

3. Если запрос кода по API успешен, то отобразить информацию о клиенте (Имя, Фамилия, сколько суммарно накоплено бонусов, сколько клиент может потратить бонусов на эту покупку, какая скидка доступна)

4. Если клиент может списать бонусы, то отобразить окно для ввода количества списываемых бонусов. 1 бонус = 1 рубль (доллар, евро и т.п. - зависит от валюты интернет-магазина)

5. Итоговая сумма заказа понижается на количество списываемых бонусов. Например, счет 100, клиент списывает 30 бонусов, итого клиент должен оплатить 70 рублей

6. После отправки заказа на выполнение (на доставку) у клиента списываются бонусы

7. После выдачи клиенту заказа отправляется информация о покупке в систему лояльности

Документация по API програмы лояльности https://docs.uds.app/ https://gis.zendesk.com/hc/ru/sections/360003221338

Документация по Tilda https://help-ru.tilda.cc/html

В прикрепленном файле подробное описание предполагаемой работы плагина с примером запросов к API UDS

Примеры интеграций с другими платформами https://gis.zendesk.com/hc/ru/articles/360007471877 https://gis.zendesk.com/hc/ru/articles/360016651517 https://gis.zendesk.com/hc/ru/articles/360019789258 https://gis.zendesk.com/hc/ru/articles/360007663077