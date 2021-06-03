https://bravo-dveri-spb.ru Для этого сайта на ОПЕН КАРТ надо установить Яндекс Маркет. Я должен иметь возможность ставить галочку нужным для ЯМ категориям товаров.
Веб-программирование, VueJS
Срочно, Проект с нуля
Нужна программа и задокументировать
Технологии:
Использовать в проекте карты: mapbox js;
Написать проект на : VueJS+Nuxt;
Использовать : webpack;
Реализовать проект и составить ПЗ задокументировав проект в doc .
Структура технического задания (в файле .doc) соответствуют пунктам структуры ПЗ который нужно расписать ;
Использовать Fetch js запросы;
Store, mapbox (слои, маркеры),toml;
Подготовка, генерирование данных и описание связей структуры бд задокументировав в ПЗ.
ТЗ Проект описан в пунктах в документе doc.
Все менюшки блоки в тёмной закругленной тематике
Работа по частям .
Оплата после проверки сделанной части.
В кратце раскажите о ваших знаниях использования технологий разработки что перечислил ранее.
Напишите примерные сроки , сумма не более в районе 190$
Заявки фрилансеров
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