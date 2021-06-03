Веб-программирование, VueJS

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Закрыт1 заявка829 просмотров

Срочно, Проект с нуля

Нужна программа и задокументировать

Технологии:

Использовать в проекте карты: mapbox js;

Написать проект на : VueJS+Nuxt;

Использовать : webpack;

Реализовать проект и составить ПЗ задокументировав проект в doc .

Структура технического задания (в файле .doc) соответствуют пунктам структуры ПЗ который нужно расписать ;

Использовать Fetch js запросы;

Store, mapbox (слои, маркеры),toml;

Подготовка, генерирование данных и описание связей структуры бд задокументировав в ПЗ.

ТЗ Проект описан в пунктах в документе doc.

Все менюшки блоки в тёмной закругленной тематике

Работа по частям .

Оплата после проверки сделанной части.

В кратце раскажите о ваших знаниях использования технологий разработки что перечислил ранее.

Напишите примерные сроки , сумма не более в районе 190$

JavaScript
4 года назад
Andrejvk
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад