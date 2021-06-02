Нужна доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки. Оплата ЮМани по факту ...
Установить Яндекс Маркет
Для этого сайта на ОПЕН КАРТ надо установить Яндекс Маркет. Я должен иметь возможность ставить галочку нужным для ЯМ категориям товаров.
Заявки фрилансеров
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