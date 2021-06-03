Модуль на сайте недвижимости

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка759 просмотров

Нужна доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки.

Оплата ЮМани по факту выполнения.

Антибот: 75+25=?

PHP
4 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад