Нужно "размножить" страницы WP

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Закрыт6 заявок585 просмотров

Имеется одна страница, нужно сделать копии страниц и заменить 1 слово на другое (встречается раз 10 на странице) и таких нужно будет сделать в районе 120 страниц. Сколько будет за страницу такое стоить? Сайт на WP

WordPress
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