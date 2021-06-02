На данный момент написан плагин под WP, который надо доработать. Плагин позволяет авторизироваться у нас на сайте через Страву, получить и занести в БД данные со стравы по юзеру. (Для общего ...
Доработка и дальнейшая поддержка сайта на php
Что есть.
Есть проект написанный на PHP с использованием библиотек Zend. База данных Mysql.
Есть тестовый сервер этого проекта, для опытов тестирования и разработки
Есть проектная доска Trello со списком задач.
Что нужно.
1. Настроить репозиторий кода. Можно поставить SVN можно GIT
2. Навести небольшой порядок в проекте. Поправить мелкие ошибки в коде, жава скриптах и опечатки.
3. Настроить форму отправки сообщений с сайта, желательно использовать для этого фришную почту (яндекс, майл-ру, или что то типа этого) без подъема smtp на сайте
4. Прикрутить форму сбора пожертвований на развитие проекта.
5. Дальше плодотворно и, надеюсь. долго сотрудничать.
Требования.
Хорошо разбираться в PHP И Zend, немного знать JS фреймворки, немножко уметь пользоваться фотошопом чтобы поправить картинки иконки.
Дополнительные требования.
- Переписать проект на движок какой либо CMS не предлагать.
- Оплата почасовая по таймшитам.
- В заявке, пожалуйста, указывайте стоимость своего трудо-часа.
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