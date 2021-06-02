Доработка и дальнейшая поддержка сайта на php

Что есть.

Есть проект написанный на PHP с использованием библиотек Zend. База данных Mysql.

Есть тестовый сервер этого проекта, для опытов тестирования и разработки

Есть проектная доска Trello со списком задач.

Что нужно.

1. Настроить репозиторий кода. Можно поставить SVN можно GIT

2. Навести небольшой порядок в проекте. Поправить мелкие ошибки в коде, жава скриптах и опечатки.

3. Настроить форму отправки сообщений с сайта, желательно использовать для этого фришную почту (яндекс, майл-ру, или что то типа этого) без подъема smtp на сайте

4. Прикрутить форму сбора пожертвований на развитие проекта.

5. Дальше плодотворно и, надеюсь. долго сотрудничать.

Требования.

Хорошо разбираться в PHP И Zend, немного знать JS фреймворки, немножко уметь пользоваться фотошопом чтобы поправить картинки иконки.

Дополнительные требования.

- Переписать проект на движок какой либо CMS не предлагать.

- Оплата почасовая по таймшитам.

- В заявке, пожалуйста, указывайте стоимость своего трудо-часа.