Здравствуйте. Нужно написать скрипт который получает данные. Api и сам сайт лично Вам покажу. Оставляйте пожалуйста Свой телеграмм.
Html + JS + сканер штрих кодов (qr)
Добрый день, коллеги.
Необходимо разработать функциональный js/jquery скрипт, который бы работал в связке со сканером штрих кодов (подключен как клавиатура).
Суть задачи, имеется сводная таблица для сборки заказа, наименование товара, количество, штрих код.
При сканировании товара js/jquery анализирует данные в таблице и помечает укомплектованность заказа.
1. Товар в количестве 1 штука, при верном сканировании помечается зеленым цветом вся строка
2. Товар в количестве 3 штуки, при верном сканировании 1 товара строка помечается зеленым на 30%, при верном сканировании 2 товаров на 60% и т.д.
3. Неверный штрих-код, звуковой сигнал и красный оверлей с пояснением.
4. При полностью верно собранном заказе отображается возможность завершить сборку. При сканировании ранее заготовленного штрих кода (qr) срабатывает перенаправление (срабатывание web-hook)
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