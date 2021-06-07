Html + JS + сканер штрих кодов (qr)

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Завершен3 заявки486 просмотров

Добрый день, коллеги.

Необходимо разработать функциональный js/jquery скрипт, который бы работал в связке со сканером штрих кодов (подключен как клавиатура).

Суть задачи, имеется сводная таблица для сборки заказа, наименование товара, количество, штрих код.

При сканировании товара js/jquery анализирует данные в таблице и помечает укомплектованность заказа.

1. Товар в количестве 1 штука, при верном сканировании помечается зеленым цветом вся строка

2. Товар в количестве 3 штуки, при верном сканировании 1 товара строка помечается зеленым на 30%, при верном сканировании 2 товаров на 60% и т.д.

3. Неверный штрих-код, звуковой сигнал и красный оверлей с пояснением.

4. При полностью верно собранном заказе отображается возможность завершить сборку. При сканировании ранее заготовленного штрих кода (qr) срабатывает перенаправление (срабатывание web-hook)

HTMLJavaScriptjQuery
4 года назад
damapic
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Выбранный исполнитель

Squier13
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Escrow
Алексей профессионально справился с поставленной задачей, в минимальные сроки выполнил работу с наилучшим результатом.
Всё отлично

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