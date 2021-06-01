Парсер отзывов Ozon и Яндекс маркета.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки407 просмотров

Нужно разработать парсер отзывов Ozon и Яндекс маркета. на входе будут ссылки на товары, на выходе гугл-таблица или файл exel с отзывами. Работать должно под windows server Что парсить: Дата, сам отзыв, бренд, ответ представителя бренда, лайки, ссылка на товар, имя пользователя, оценка, цвет, размер, соответствие размеру, артикул.

4 года назад
ffsin
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