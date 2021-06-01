JS. API. Доработка веб-портала

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки579 просмотров

Стек: js,json,jquery (возможны альтернативные инструменты если разработчик хочет использовать таковые).

Задача: Модернизация веб-интерфейса клиент-серверного приложения.

Необходим новый элемент с определенным json запросом.

Имеется API

Возможно увеличение бюджета при доп. работах, например перевод на фрэймворк (Swagger Petstore).

Возможно дальнейшее сопровождение.

Сотрудничаем с дружелюбными программистами) Обсуждение деталей проекта по видео-конференции.

JavaScriptjQuery
4 года назад
CHEBOKO
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Гегайр
 
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