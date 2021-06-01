Java + Spring

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  2. Веб-программирование
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Нужно сделать проект "Морской бой"

Требования:

1. Backend должен быть реализован на Java с использованием Spring.  

2. Frontend на обычных html + js + css

Примечание:

1) Есть готовые макеты страницы, и под них нужно реализовать фронт!

2) Есть готовая БД MySql

3) К проекту должен подключен Spring Security

4) Ajax + query

5) Подробное техническое описание приложено к заказу

AJAXCSSHTMLJavaJavaScriptMySQL
4 года назад
lozinskiyvaleriy
Валерий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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