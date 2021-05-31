Парсер Ozon и ЯМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки2487 просмотров

+ перенос на хостинг

4 года назад
ffsin
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Михаил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Работа с СУБД PostgreSQL

    $90

    Работа над курсовым проектом "Сайт фриланса". Требуется доделать функционал на сайте-интерфейсе, написанном на PHP (более подробная информация в файле в закрепе). После этого необходимо выполнить все требования описанные в файле. Большинство настроек и работы ведется ...

    PHPPostgreSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта по макету

    Необходимо реализовать с 0 фронт для сайта. Есть макет в фигме. Сложных UI элементов нет, модалки и переходы по страницам по большей части. Из сложного и интересного, но не обязательного на первом ...

    AngularFigmaVue.js
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Прием платежей через p2p

    Добрый день! Задача состоит в том, чтобы разработать прием платежей через p2p - https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ Все, что необходимо для разработки - карты для приема, прокси ипв4 и мобильные прокси мы предоставим. Задача ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Laravel

    Внимательно прочитайте задание и дочитайте до конца! Доработка сайта на Laravel Есть готовый дизайн всех страниц в html, Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется. ...

    GitHTMLLaravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер отзывов для Ozon

    $135

    Необходимо написать парсер отзывов для товаров размещенных на Ozon. На входе будет текстовый файл со ссылками, на выходе гугл-документ с отзывами.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Генерация таблиц на основе данных с БД

    Есть проект на Вордпресс, расширен профиль с помощью плагина WP-Recall. Получаем данные от поставщика по API, записываются в БД.  Необходимо на сайте вывести таблицы/списки div-ами с фильтрацией по этим данным. Пример https://c2n.me/4cdtAXm ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверка Чека

    $70

    По большей части это верстка ни каких интеграций делать не нужно ! задача не сложная ТЗ в Аттаче 1 На сайте https://skidka-plus.com в меню добавить Проверка Чеков 2 Так же должна быть ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Всплывающее окно подписки - не должно постоянно всплывать

    Есть всплывающее окно (попап) сбор мейлов (подписка) на woocomerce. Задача: чтобы попап всплывал два раза в сутки тому же самому пользователю.  После того, как пользователь заполнил форму - попап не должен всплывать этому пользователю.  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад