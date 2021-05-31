Всплывающее окно подписки - не должно постоянно всплывать

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Завершен8 заявок8121 просмотр

Есть всплывающее окно (попап) сбор мейлов (подписка) на woocomerce.

Задача: чтобы попап всплывал два раза в сутки тому же самому пользователю.  После того, как пользователь заполнил форму - попап не должен всплывать этому пользователю. 

На данный момент попап всплывает при каждом обновлении страницы. 

4 года назад
stigman
Сергей 
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Выбранный исполнитель

smls
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