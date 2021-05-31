Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...
Требуется написать парсер авто.ру
Требуется написать парсер выдачи объявлений авто.ру.
Входным параметром для запуска парсера задается url первой страницы выдачи.
Нужно собирать все объявления из выдачи со всех страниц.
В выборку не должны попадать объявления контекстной рекламы
Необходимо собирать следующие данные:
- Марка автомобиля
- Год выпуска
- Цена
- Пробег
- Дата размещения объявления
- Ссылка на объявление
- Имя контактного лица
- Телефон контактного лица
Результаты работы парсера писать в .csv
Реализация через node.js / silenium
Нужен именно сам скрипт парсера, покупка результатов не интересует.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Скрипт собирает данные с сайтов и производить замену если это необходимо. Поменялись API на источнике и перестали работать функции в скрипте. В скрипте применяются ОПП, надо будет потратить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Сверстать сайт + адаптив. Макеты готовы Интеграция с амо Можно одного специалиста или двух на фронт и бэкэнд Подробности в личкуВеб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть настроенная админ панель Битрикс (малый бизнес) - http://joxi.ru/52aXPvQHk8RxWm Практически все св-ва и функционал в админ-панели уже готовые. Товары заполнены. Нужно все это интегрировать на готовую верстку (которая писалась под данный ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Верстка состоит из 11 страниц. Частично посажена на WP. Срок неделя. Для подробностей пишите в телеграмВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $140
Необходимо создать личный кабинет пользователя для подачи документов. Организовать фронтэнд и бэкэнд используя PHP + MySQL (но можно использовать любую CMS, если это возможно) Имеется готовая верстка http://dep14kirov.ru/bootstrap Задача реализуется ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Текущий сайт на DLE 10.2 в кодировке windows-1251, бегает под php 5.5. Требуется сменить кодировку на utf-8 и обновить движок DLE до последней версии (14.2). Плюс финально переключим сайт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Интересует доработка сайта на ASP.NET. Тема гарант сервис, есть фронт часть и часть бэк части, нужна лишь добавить функционал по отзывам, создание сделки и чат. Хотелось бы созвонится где-нибудь и объяснить подробнее.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $340
Добрый день, Добавить новую струницу в проект реакта. Подробности кандидату. Спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад