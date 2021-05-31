Требуется написать парсер авто.ру

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Требуется написать парсер выдачи объявлений авто.ру.

Входным параметром для запуска парсера задается url первой страницы выдачи.

Нужно собирать все объявления из выдачи со всех страниц.

В выборку не должны попадать объявления контекстной рекламы

Необходимо собирать следующие данные:

- Марка автомобиля

- Год выпуска

- Цена

- Пробег

- Дата размещения объявления

- Ссылка на объявление

- Имя контактного лица

- Телефон контактного лица

Результаты работы парсера писать в .csv

Реализация через node.js / silenium

Нужен именно сам скрипт парсера, покупка результатов не интересует.

Node.js
4 года назад
guest_1622150618847
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