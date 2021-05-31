Сверстать сайт + адаптив. Макеты готовы Интеграция с амо Можно одного специалиста или двух на фронт и бэкэнд Подробности в личку
Программист и натяжка готовой верстки на Битрикс. --- Заказ актуальный
Есть настроенная админ панель Битрикс (малый бизнес) - http://joxi.ru/52aXPvQHk8RxWm
Практически все св-ва и функционал в админ-панели уже готовые. Товары заполнены.
Нужно все это интегрировать на готовую верстку (которая писалась под данный функционал)
Ищу опытного программиста Битрикс. Приступать к работе можно прямо сейчас!
Если сомневаетесь в своих силах - проходите мимо!
Не будем терять Ваше и мое время!!!
Работаю только через Безопасную сделку!
Ссылка на верстку - https://zeawork.braids.com.ua/temp/30/menu.html
ТЗ во вложении.
Жду Ваших откликов. Называйте ----- цену и сроки!
ПРОВЕРКА НА БОТА:
3+2=?
Напишите ответ в начале заявки.
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