Программист и натяжка готовой верстки на Битрикс. --- Заказ актуальный

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Закрыт11 заявок9173 просмотра

Есть настроенная админ панель Битрикс (малый бизнес) - http://joxi.ru/52aXPvQHk8RxWm

Практически все св-ва и функционал в админ-панели уже готовые. Товары заполнены.

Нужно все это интегрировать на готовую верстку (которая писалась под данный функционал)

Ищу опытного программиста Битрикс. Приступать к работе можно прямо сейчас!

Если сомневаетесь в своих силах - проходите мимо!

Не будем терять Ваше и мое время!!!

Работаю только через Безопасную сделку!

Ссылка на верстку - https://zeawork.braids.com.ua/temp/30/menu.html

ТЗ во вложении.

Жду Ваших откликов. Называйте ----- цену и сроки!

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4 года назад
KolyaSem
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