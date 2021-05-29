Доработка скрипта к сайту

$80
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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки978 просмотров

https://github.com/splewis/get5-web  - скрипт pyton

сайт на выделенном сервере  JS, mysql, express, react, node 

JavaScriptMySQLNode.js
4 года назад
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