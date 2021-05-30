Подключение на самописный сайт экваринг от сбера

Задача подключить экваринг до прохождения тестового платежа на отдельной php страницы без привязки к самописной cms - там должно быть две кнопки с разными оплатами, например 300 рублей и 1000 рублей, ну и чтобы в коде можно было изменить эту сумму.

После оплаты человек переадресовывался на страницу /payment-success в случае успеха и /payment-fail в случае неудачи (позже мы разместим на эти страницы текст, что оплата прошла или не прошла), самих данных об оплате не нужно отправлять на сайт