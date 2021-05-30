Подключение на самописный сайт экваринг от сбера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки521 просмотр

Задача подключить экваринг до прохождения тестового платежа на отдельной php страницы без привязки к самописной cms - там должно быть две кнопки с разными оплатами, например 300 рублей и 1000 рублей, ну и чтобы в коде можно было изменить эту сумму.

После оплаты человек переадресовывался на страницу /payment-success в случае успеха и /payment-fail в случае неудачи (позже мы разместим на эти страницы текст, что оплата прошла или не прошла), самих данных об оплате не нужно отправлять на сайт

PHP
4 года назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dzendigital
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель, четко раньше срока и в точности по ТЗ. Благодарю и рекомендую!
Спасибо за заказ, взаимно, с радостью поработаю с вами ещё

Заявки фрилансеров

Илья
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
4 года назад
dzendigital
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Кокаян
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад