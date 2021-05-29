Скачать файл с baidu.com

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка458 просмотров

Нужно скачать файлы с китайского файлообменника baidu.com и разместить на яндекс диск или гугл драйв.

На российские номера телефонов коды не приходят, как и на бесплатные сервисы по приёму смс, плагины для браузера для скачивания оттуда так же уже не работают.

Нужен человек у которого уже есть там аккаунт или у которого есть настоящий китайский номер телефона и он готов потратить пару минут чтобы скачать файл и выложить его на доступный файлообменник.

4 года назад
R75
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Быстро и качественно. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад