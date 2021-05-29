Скачать файл с baidu.com

Нужно скачать файлы с китайского файлообменника baidu.com и разместить на яндекс диск или гугл драйв.

На российские номера телефонов коды не приходят, как и на бесплатные сервисы по приёму смс, плагины для браузера для скачивания оттуда так же уже не работают.

Нужен человек у которого уже есть там аккаунт или у которого есть настоящий китайский номер телефона и он готов потратить пару минут чтобы скачать файл и выложить его на доступный файлообменник.