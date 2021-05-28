Установить Yii2 на VPS

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Залил на VPS админ-панель, которая написана на основе фреймворка yii2. Писал ее не я.

Корректно работать на VPS она отказывается, я так понимаю, из за отстутствия предустановленного yii2.

Нужно сделать, чтобы админ-панель работала. В идеале - добавить к ее файлам - файлы yii, чтобы при переносе на другой vps было достаточно разархивировать архив (если это возможно)

Yii
4 года назад
lusiadso
Фролов 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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