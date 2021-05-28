Например нужен бот для публикации в сообщество

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок879 просмотров

﻿Например нужен бот для публикации в сообщество

ТЗ для бота

1. Пользователь выбирает группу Вайбер или Фейсбук

2. Заполняет анкетные данные. Телефон, ФИО, Фото Описание

3. Публикует пост

4. Пост появляется в группе

Также должна быть база данных в которой сохраняются публикации для дальнейшей манипуляции с ними. Анализ и тп

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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