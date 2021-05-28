Доработка платежей через Qiwi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки708 просмотров

Необходимо реализовать приём уведомлений о платежах от сервера qiwi. Подробнее в ЛС.

4 года назад
Cr0Nos
Роман 
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Заявки фрилансеров

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