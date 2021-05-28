Необходимо выполнить доработки виджета онлайн записи с нашей системой(JavaScript+HTML). Краткое описание ТЗ в приложенном файле. Исходный код и доступы в систему имеются, будут высланы исполнителю. Ищем исполнителя на долгосрочную перспективу.
Доработка платежей через Qiwi
Необходимо реализовать приём уведомлений о платежах от сервера qiwi. Подробнее в ЛС.
Заявки фрилансеров
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