Обновить админ-панель [nodejs]

Добрый день, есть реализация админпанели для сейлс с фреймворком clarity. Репозиторий панели: https://git.hm/SailsAdmin/sails-hook-adminpanel пример установленной админики (http://staging.api.lifenadym.webresto.dev/admin) На текущий момент версия фреймворка в текущей реализации админпанели

уже устарела, нужно обновить версию. Также нужно разработать несколько

новых контролов, (редактор распорядков, загрузка фоток и другие....)

Продумать как можно будет расширять панель , Например редактор блюд

будет отдельным модулем.

макет: https://www.figma.com/file/Mt1vqO888XIBrcrqY88OMA/Админ-панель?node-id=0:1