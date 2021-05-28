Увеличить скорость загрузки сайта WordPress

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Закрыт5 заявок1379 просмотров

Цель – выйти на показатель google pagespeed выше 70 для ПК и мобильных. На мой взгляд существенно замедляет работу сайта тема +

на страницах грузится много лишних стилей.

Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1hPoU_ft_t38TL-6d202eriVLZa5AS7Z4/view?usp=sharing

Стоимость написана наобум. От вас жду, что прочитаете ТЗ и дадите свою оценку стоимости работы.

Оплата: безопасная сделка или делаете на своем сервере, вижу результат, оплачиваю, переносите на мой сайт.

WordPress
4 года назад
kl-rais
Райс 
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